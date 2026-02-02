Karadeniz ekibi Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen merkez orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oluyor.

Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından sarı kırmızılı ekibe geri dönen 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibine gidiyor.

KİRALIK OLARAK TAKIMA KATACAK

HT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa, genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katacak.

imzalar yarın atılacak

Eyüp Aydın transferinde imzaların yarın (Salı) atılması ve genç oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor. Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.

