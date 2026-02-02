Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Hükümet Kadın, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde. Demet Akbağ’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan film, çekim yerleri ve karakterleriyle izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2013 yapımı Türk komedi filmi Hükümet Kadın, mizah ile dramı bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın üstlendiği yapım, hem çekildiği mekanlar hem de oyuncu kadrosuyla yıllar sonra ilgi görmeye devam ediyor.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filminin çekimleri büyük ölçüde Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder, Ercan Kesal, Nazmi Kırık, Cezmi Baskın, Ayberk Atilla, Sarp Aydınoğlu, Bülent Çolak, Dilek Yorulmaz, Olgun Toker, Haki Biçici, Doğukan Polat, Renan Bilek, Muhittin Oymakçıer, Kemal Uçar, Muhammed Akay, Rıza Akın, Aziz Sarvan, İpek Bilgin

Hükümet Kadın nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu

HÜKÜMET KADIN KONUSU NE?

Film, sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve siyasete uzak bir hayat süren Xate’nin beklenmedik şekilde belediye başkanı olmasını konu alıyor. Midyat Belediye Başkanı olan eşi Aziz Veysel Nuroğlu’nun ani ölümü sonrası başkanlık koltuğuna oturan Xate, ilçeyi suya kavuşturma hayaliyle zorlu bir mücadeleye girişiyor.

