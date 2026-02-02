Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Bokkos bölgesinde artan silahlı saldırılar nedeniyle bazı maden sahalarında tüm madencilik faaliyetleri süresiz olarak durduruldu. Öte yandan akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Nijerya’nın Plateau eyaletinde güvenlik sorunlarının derinleşmesi üzerine Bokkos bölgesinde olağanüstü önlemler devreye alındı. Yetkililer, artan silahlı saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ASKIDA

Bokkos Yerel Yönetim Başkanı Samuel Amalau, yazılı açıklama yaparak son dönemde yaşanan saldırıların ardından güvenlik güçleri ve yerel topluluk temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu istişareler sonucunda, Tenti ve Mandar bölgelerinde bulunan maden sahalarında yasal ya da yasa dışı tüm madencilik çalışmalarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Amalau, söz konusu bölgelerde her gün saat 17.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti. Alınan kararın, hem bölge halkının güvenliğini sağlamak hem de güvenlik güçlerinin operasyonlarını daha etkin yürütmesine imkan tanımak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Yetkililer, Plateau eyaletinde özellikle tarım ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu alanların son aylarda silahlı grupların hedefi haline geldiğine dikkat çekiyor. Son iki ayda maden sahalarına yönelik düzenlenen saldırılarda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası