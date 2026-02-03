Süper Lig'de lider Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmandaki zorlu Kocaelispor maçında 2 golle 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar'ın hareketi karşılaşmaya damga vurdu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun 27 metre mesafeden jeneriklik golü ve Dorgeles Nene'nin sayısıyla 2-0 mağlup ederek, Süper Lig'de 20 maç sonunda namağlup ünvanını sürdürdü.

SKRINIAR'DAN TRİBÜNE HAREKET

Sarı-lacivertli ekibin başarılı stoperi Milan Skriniar, ilk yarıda tribünlerden sahaya yabancı madde atılması üzerine rakip takım taraftarına edep yerini gösterdi.

Milan Skriniar

TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRABİLİR

30 yaşındaki Slovak futbolcu, 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sev edilebilir. İlgili madde 3 maç men cezasını düzenliyor. PFDK, söz konusu cezayı verir ve Tahkim Kurulu indirim yapmazsa; Skriniar, Süper Lig'in 22'nci haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

