Milan Skriniar'a ceza yolda: Trabzonspor maçında olmayabilir
Süper Lig'de lider Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmandaki zorlu Kocaelispor maçında 2 golle 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar'ın hareketi karşılaşmaya damga vurdu.
- Skriniar, bu eylemi sebebiyle PFDK'ya sevk edilebilir ve 3 maç men cezası alabilir.
- Skriniar'a uygulanacak muhtemel ceza indirim uygulanmazsa Trabzonspor maçında da geçerli olabilir.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun 27 metre mesafeden jeneriklik golü ve Dorgeles Nene'nin sayısıyla 2-0 mağlup ederek, Süper Lig'de 20 maç sonunda namağlup ünvanını sürdürdü.
SKRINIAR'DAN TRİBÜNE HAREKET
Sarı-lacivertli ekibin başarılı stoperi Milan Skriniar, ilk yarıda tribünlerden sahaya yabancı madde atılması üzerine rakip takım taraftarına edep yerini gösterdi.
TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRABİLİR
30 yaşındaki Slovak futbolcu, 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sev edilebilir. İlgili madde 3 maç men cezasını düzenliyor. PFDK, söz konusu cezayı verir ve Tahkim Kurulu indirim yapmazsa; Skriniar, Süper Lig'in 22'nci haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.