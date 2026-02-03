Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri maçta tribünlere yönelik hareketi tepki çeken Milan Skriniar'a yönelik Futbol Disiplin Talimatı tarafından ceza verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığımı açıkladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi kulübü, ilk yarıda tribünlerden sahaya yabancı madde atılması üzerine taraftarlara yönelik hareket yapan rakip takımdan Milan Skriniar'a sert tepki gösterdi. "Hak ettiği cezayı alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir ifadesi dikkat çekti.





Milan Skriniar

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.

Lakin bu hareket, sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir. Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe Kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir.

Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahısa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır. Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir.

Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vermesi gerektiğini hatırlatırız. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

