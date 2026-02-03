A101’in 5 Şubat 2026 Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten ev eşyalarına, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunlarının radarına girdi. İşte, 5 Şubat 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Her hafta Perşembe günleri sunduğu aktüel ürünlerle yoğun ilgi gören A101, 5 Şubat 2026 tarihli yeni kataloğuyla rafları yenilemeye hazırlanıyor. Bu haftaki A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler, küçük ev aletleri ve günlük hayatı kolaylaştıran birçok ürün öne çıkıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT

256 GB Cep Telefonu 9.999 TL

Kablosuz Mouse 99,50 TL

Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 359 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat! Bu hafta A101'e neler geliyor?

55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 16.999 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 QLED Yv 6.799 TL

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL

EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

25 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Benzinli Moped 39.990 TL

Kurutma Makinesi 15.999 TL

Robot Süpürge 7.999 TL

Ultrasonik Hava Nemlendiricisi 949 TL

Dijital Göstergeli Stand Mikser 4.499 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL

Epilasyon Seti 699 TL

No-Frost Buzdolabı 21.499 TL

Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL

2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL

Kadın Hasır Çanta 499 TL

Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL

Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL

Cam Pasta Tabağı 59,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL

Emaye Bakraç 399 TL

Termos 239 TL

Emaye Derin Tencere 359 TL

Oyuncak 3D Steam Eğitici Matkap Seti 529 TL

Oyuncak Güzellik Seti 149 TL

Chelsea Tatilde Bebekleri 189 TL

Karidesli ve Ton Balıklı Sıvı Kedi Ödül Maması 5'li 59,50 TL

Fularlı Kedi Tasması 75 TL

Evcil Hayvan Tırnak Makası 119 TL

