A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat! Bu hafta A101'e neler geliyor?
A101’in 5 Şubat 2026 Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten ev eşyalarına, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunlarının radarına girdi. İşte, 5 Şubat 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu...
Her hafta Perşembe günleri sunduğu aktüel ürünlerle yoğun ilgi gören A101, 5 Şubat 2026 tarihli yeni kataloğuyla rafları yenilemeye hazırlanıyor. Bu haftaki A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler, küçük ev aletleri ve günlük hayatı kolaylaştıran birçok ürün öne çıkıyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT
256 GB Cep Telefonu 9.999 TL
Kablosuz Mouse 99,50 TL
Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 359 TL
55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 16.999 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 QLED Yv 6.799 TL
4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL
EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
25 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Benzinli Moped 39.990 TL
Kurutma Makinesi 15.999 TL
Robot Süpürge 7.999 TL
Ultrasonik Hava Nemlendiricisi 949 TL
Dijital Göstergeli Stand Mikser 4.499 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL
Portatif Buharlı Kırışık Giderici 849 TL
Epilasyon Seti 699 TL
No-Frost Buzdolabı 21.499 TL
Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL
2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL
Kadın Hasır Çanta 499 TL
Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL
Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL
Cam Pasta Tabağı 59,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL
Emaye Bakraç 399 TL
Termos 239 TL
Emaye Derin Tencere 359 TL
Oyuncak 3D Steam Eğitici Matkap Seti 529 TL
Oyuncak Güzellik Seti 149 TL
Chelsea Tatilde Bebekleri 189 TL
Karidesli ve Ton Balıklı Sıvı Kedi Ödül Maması 5'li 59,50 TL
Fularlı Kedi Tasması 75 TL
Evcil Hayvan Tırnak Makası 119 TL