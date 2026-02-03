Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Rusya arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın sona ermesi halinde dünyanın daha tehlikeli bir döneme gireceğini söyledi. New START anlaşmasının süresi 5 Şubat’ta doluyor.

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New START’ın sona ermesinin küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Anlaşmanın bitmesiyle birlikte, ABD ve Rusya arasında nükleer silahları sınırlayan herhangi bir mekanizmanın kalmayacak.

Rusya'dan nükleer alarm: "Dünya daha tehlikeli olacak"

"İLK KEZ BÖYLE BİR TABLO OLUŞACAK"

Kremlin Sözcüsü “Sadece birkaç gün içinde dünya muhtemelen daha tehlikeli hale gelecek. İlk defa, dünyanın en büyük nükleer cephanelerine sahip iki ülke, bu cephaneleri sınırlayan bir anlaşmaya sahip olmayacak” dedi.

ABD’YE UZATMA ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın anlaşmanın uzatılması için girişimlerde bulunduğunu ancak ABD’den bu konuda herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti. Moskova’nın sürecin devamı için kapıyı açık tuttuğu mesajı verildi.

TRUMP’IN HİNDİSTAN AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın Rus petrolü almayacağı yönündeki sözlerini de değerlendirdi. Hindistan’dan bu yönde resmi bir açıklama gelmediğine işaret eden Peskov, Moskova’nın Yeni Delhi ile ilişkilerine önem verdiğini söyledi.

"HİNDİSTAN STRATEJİK ORTAK"

Peskov, Hindistan ile gelişmiş bir stratejik ortaklığa sahip olduklarını belirterek, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine öncelik verdiklerini dile getirdi. ABD-Hindistan ilişkilerine de saygı gösterdiklerini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası