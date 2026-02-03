Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde çıktığı 20 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe’ye puan kaybeden sarı-lacivertliler, Kocaeli’de aldığı galibiyet sonucu lider Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmadı. Domenico Tedesco’nun öğrencileri, puanını 46’ya yükseltti.

Dorgeles Nene

20 YIL SONRA AYNI BAŞARI

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark bulunuyor

SON 3 DEPLASMANDA 9 PUAN

Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra Körfez ekibi karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak, dış sahada üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7'nci galibiyetini alırken, topladığı 25 puanla dış sahada zirvede yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası