İstanbul’daki görüşmelerin formatı henüz netleşmedi. Masadaki ana başlık çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek. Bölgesel kaynaklara göre Suudi Arabistan, Katar, Umman, Pakistan, Mısır ve BAE, İran dosyası kapsamında İstanbul’da yapılacak toplantıya davet edildi.

Reuters’a konuşan bölgesel bir yetkili, İran ile ABD arasında bu hafta İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ana amacının çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek olduğunu söyledi. Görüşmelerin, iki taraf arasında doğrudan diyalog kurulmasını hedeflediği aktarıldı.

Yetkili, toplantıların formatının henüz netleşmediğini, ancak ana görüşmenin cuma günü yapılmasının planlandığını ifade etti.

BÖLGE ÜLKELERİ İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre İran dosyası kapsamında İstanbul’da yapılacak görüşmelere çok sayıda bölge ülkesi davet edildi. Dışişleri bakanları düzeyinde davet alan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar, Umman, Pakistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Toplantıların, bölgede daha fazla gerginliğin önüne geçilmesi için kritik bir zemin oluşturması hedefleniyor.

CNN: ARAKÇİ VE WİTKOFF ERDOĞAN’IN HUZURUNDA GÖRÜŞECEK

CNN’in aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat’ta Türkiye’de bir araya gelecek. Görüşmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda yapılacağı öne sürüldü.

AXİOS: EN İYİ SENARYO AMA HENÜZ KESİN DEĞİL

Axios, söz konusu temasları Türkiye, Mısır ve Katar’ın son günlerde yürüttüğü diplomatik çabaların sonucu olarak aktardı. Haberde, görüşmenin "en iyi senaryo" olarak değerlendirildiği, ancak gerçekleşene kadar hiçbir konunun kesinleşmediği kaydedildi.

İSTANBUL DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

İran ve ABD arasında yapılması planlanan görüşme, İstanbul’u bir kez daha bölgesel diplomasinin merkezine taşıdı. Masadaki ana başlığın nükleer dosya ve gerilimin düşürülmesi olduğu belirtildi.

2025'TEN SONRA İLK KEZ

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından yetkililer ilk kez İstanbul'da bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

