İngiltere Lig Kupası’nda yarı final rövanş maçları başladı! Bu akşam Arsenal-Chelsea mücadelesi ekranlara gelirken yarın da Manchester City-Newcastle United maçı için nefesler tutulacak. Yarı final rövanşları öncesi ise ''Arsenal-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları cevap arıyor. İşte İngiltere Lig Kupası Yarı Finali canlı yayın bilgileri...

Arsenal ile Chelsea finale yükselmek için bu akşam sahaya çıkacak. Yarı final ilk maçında Chelsea deplasmanında Arsenal sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Manchester City, deplasmanda Newcastle United’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir üstünlük elde etti. Rövanş maçlarıyla birlikte finalistler ise yarın belli olacak. Peki, Arsenal-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arsenal-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Lig Kupası Yarı Finali bu akşam!

ARSENAL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşı Arsenal-Chelsea maçı bu akşam Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı Exxen platformu üzerinden şifreli yayın ile abonelik satın alarak izleyebilecekler.

Arsenal-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Lig Kupası Yarı Finali bu akşam!

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma Arsenal’in sahası Emirates Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası