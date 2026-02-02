Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında gözler bu akşam Kocaeli’ye çevriliyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ''Kocaelispor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat ve cezalı?'' merak edilirken maç kadrosuna dair detaylar da netlik kazandı.

Kocaelispor ve Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı 41 lig maçında sarı-lacivertliler 21 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ise eşleşmelerde 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe’nin yapılan maçlarda attığı gol sayısı 74 olurken, Kocaelispor rakip fileleri 33 kez havalandırdı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadelede de Fenerbahçe sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, bu akşamki Kocaelispor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat ve cezalı?

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Kocaelispor Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki ekipte de eksikler merak konusu. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan ve henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, Kocaeli deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımdan ayrılması gündemde olan ve son Avrupa maçında yaşadığı ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran’ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Edson Alvarez ve Anthony Musaba ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ev sahibi Kocaelispor’da ise sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl maç kadrosunda yer alamayacak. Körfez temsilcisinde kaleci Jovanovic ile savunma oyuncusu Smolcic’in durumu maç saatinde netleşecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı bu akşam Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor Fenerbahçe maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alırken, AVAR’da Abdullah Bora Özkara bulunacak.

