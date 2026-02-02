''Kocaelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı nerede izlenir?'' sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sıralara yükseldi. Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı sürerken Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. Kritik mücadele öncesi maçın yayın bilgileri, saat detayı, eksikler ve hakem kadrosu merak ediliyor.

Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe 20. hafta mücadelesinde Kocaeli’de sahaya çıkacak. Karşılaşma 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Peki, Kocaelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı nerede izlenir?

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Kocaelispor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi şifreli olarak beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Maçı izlemek isteyen izleyicilerin beIN Sports aboneliği satın alarak müsabakayı takip edebilecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor Fenerbahçe maçında düdük Alper Akarsu’da olacak. Karşılaşmada Murat Altan ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

