F.Bahçe’de transferde baş döndüren gelişmeler var. Nkundu ve Alberto’da yoğun çaba var. Jhon Duran Zenit’e gidiyor. Kante dün takımının maçına çıkmadı. Yıldız oyuncu, En-Nesyri ve Fred’in içinde olduğu transfer planıyla Fener’e yaklaştı.

MEHMET EMİN ULUÇ - F.Bahçe’de ara transfer artık baş döndüren boyutlara ulaştı. Lookman kaçtı, hayal kırıklığı var ama bu durum yönetimi hırslandırdı. Christopher Nkunku için bir kere daha Milan’ın kapısını çalındı. 28 yaşındaki Fransız golcü takımında kalmak istese de İtalyan kulübüne opsiyonlu kiralama teklif edildi. Nkunku ikna olursa gelebilir. B planı da var. Yuri Alberto için görüşmeler yeniden başladı. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki sambacı için Corinthians’la temasa geçti. Karşı kulüp daha önce 18 milyon avroluk teklifi reddetmişti.

KANTE RESTİ ÇEKTİ

Kante transferi için de gelişmeler var. Al İttihad’la sürdürülen pazarlıklara Fred ve En-Nesyri de dâhil edildi. Kante ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi bitirebilmek için Suudi temsilcisine iki futbolcuyu takas olarak önerdi. Premier Lig ekiplerinin de istediği ancak tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan Kante kulübüne Al Najma maçında oynamak istemediğini bildirince kadroya alınmadı. Öte yandan Jhon Duran’ın da Zenit’e gitmeyi kabul etti öğrenildi. Kısacası Fener’de bombaların üst üste patlaması an meselesi.

CHERİF ÇUBUKLUYU GİYDİ

Fenerbahçe, Angers’ten Sıddık Cherif’le kiralık mukavele imzaladı. Kulübüne 4 milyon avro ödenen futbolcunun sezon sonunda 18 milyon avroya bonservisi alınacak. Cherif 26 numaralı formayı giyecek. 19 yaşındaki futbolcu, “Büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum” dedi.

