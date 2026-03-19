2026 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram takvimi netleşti. Bayramın hangi günlere denk geldiği ve resmi tatil sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayramın ilk günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk gelirken, bayram arefesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekilde açıklandı:

26 Mayıs 2026 Salı: Arefe günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma: 3. gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 4. gün

Bayram öncesindeki günle birlikte resmi tatil süreci toplamda 4,5 gün olarak uygulanabiliyor. Bu süreçte kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu belirlenen takvim doğrultusunda çalışma düzenini planlayacak.

