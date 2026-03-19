Liverpool'da 1998-2015 yılları arasında forma giyen İngiliz eski futbolcu Steven Gerrard, Premier Lig ekibinin sahasında 4-0 galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gerrard'ın sözleri Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Liverpool'un 1-0'lık yenilginin rövanşında Galatasaray'a karşı 4-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşması sonrası sarı-kırmızılı ekiple ilgili sözleri dikkat çekti.

"ÇOK ACINASIYDILAR"

45 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar" ifadelerini kullandı

"LIVERPOOL, 12-0 KAZANABİLİRDİ"

Gerrard, "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool müthişti, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

