Galatasaray elendi, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada Çekya tehlikesi
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
- Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek tur atladı.
- Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 9'uncu sırada yer aldı.
- Türkiye'den Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor kaldı.
- UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya, 10'uncu sırada bulunuyor.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının son 16 turunda Liverpool ve Galatasaray, Anfield'da kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 4-0 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. İngiltere'de farklı mağlubiyetin yanı sıra Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlık geçirdiği maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.
Türkiye'den (51.475 puan) Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor olurken; sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya'da (48.525 puan) Sigma Olomouc ve Sparta Prag kaldı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak. Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1'lik yenilginin rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 114.686
2- İtalya: 98.874
3- İspanya: 94.421
4- Almanya: 89.759
5- Fransa: 81.355
6- Portekiz: 70.966
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 62.250
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.525
11- Yunanistan: 47.912
12- Polonya: 46.250