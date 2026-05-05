İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda Orta Doğu ve İsrail'in 'yok olma tehlikesi' ile karşı karşıya kalacağını iddia eden Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu" ifadelerini kullandı.

Tahran-Washington hattında müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gündemi belirlemeye devam ediyor.

Trump, Tahran'ın nükleer silah üretmesinin doğuracağı tehlikeye dikkat çekerek, Orta Doğu ve İsrail'in geleceği hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Trump, "İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu. İran’ın ekonomisi umarım çöker" dedi.

Donald Trump, ABD'nin "şimdi" İran'a gidip nükleer silahı alması gerektiğini söyledi.

"Orta Doğu yok olurdu!" Trump'tan 'gerçek tehlike' iddiası

"İRAN OYUN OYNUYOR"

ABD Başkanı, "Şunu söyleyebilirim ki İran bir anlaşma yapmak istiyor. İran’da hoşuma gitmeyen şey, benimle büyük bir saygıyla konuşup sonra da televizyona çıkıp ‘Başkanla konuşmadık’ demeleri. Oyun oynuyorlar" dedi.

Trump, İran’ın akıllıca davranması gerektiğini belirterek, "Çünkü oraya gidip insanları öldürmek istemiyoruz, ben istemiyorum" diye konuştu.

MÜZEKERELERİN GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

İran'ın ateşkesi nasıl ihlal edebileceği sorusuna "Öğreneceksiniz" cevabını veren Trump, "Ne yapmaları gerektiğini ve ne yapmamaları gerektiğini biliyorlar" diye ekledi.

Çin'in İran'a destek verdiği iddialarına dair konuşan Trump, yaklaşan görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi ile İran konusunu ele alacağını ve "bu konuda çok nazik davrandığını" dile getirdi.

