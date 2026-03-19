UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı. Yıldız futbolcunun son sağlık durumu herkesin merak konusu oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada kolunda kırık tespit edildiği yer aldı. Noa Lang ise Türkiye'ye getirilmedi, İngiltere'de ameliyata alınacağı aktarıldı.

Temsilcimiz sarı-kırmızılıların evdeki hesabı Ada’ya uymadı... Maçın başında Victor Osimhen, Ibrahima Konaté ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sakatlandı. Sağ kolunu tutan, bandaja alınan Nijeryalı oyuncu bir süre oyuna devam etse de devre arasında kenara alındı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in yerine Leroy Sané’yi oyuna dahil etti. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun son sağlık durumunu merak ediyordu, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Osimhen sezonu kapatabilir! Kolunda kırık tespit edildi

OSİMHEN'İN KOLU KIRIK

Galatasaray'dan Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu, işte o açıklama;

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı.

Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.

TÜRKİYE’YE GETİRİLMEDİ

Sakatlanan bir diğer oyuncu ise Noa Lang oldu, kulüp onun sağlık durumu ile ilgili ise "Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı." açıklamasında bulundu.

