Van'ın Edremit ilçesinde eriyen kar suları ve sağanak yağışlar, derelerin debisini yükselterek Van Gölü’nün rengini değiştirdi. Göle taşınan yoğun çamur tabakası suyun rengini kahverengiye dönüştürürken, bölgedeki görsel değişim havadan görüntülendi.

Van'ın Edremit ilçesinde karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi yükselen dereden akan su, Van Gölü'nün bir kısmında renk değişikliğine neden oldu.

Hidroelektrik santralinin olduğu bölgeden Van Gölü'ne akan derenin debisi, son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla yükseldi.

Yağışlar dereyi besledi, Van Gölü kıyısının rengi değişti

GÖL RENK DEĞİŞTİRDİ

Çamurla akan tatlı suyun göle döküldüğü noktada oluşturduğu renk tabakası ilginç görüntü oluşturdu. Akıntıyla birlikte bir kısmı kahverengiye dönüşen göl, dronla görüntülendi.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

