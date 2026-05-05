MHP lideri Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı Öcalan için statü çağrısı yapmasının ardından DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan "Altına imzamızı atıyoruz" açıklaması geldi. Bakırhan, Bahçeli'nin önerdiği kurul için de "Bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım. Adı 'barış izleme ve takip kurulu' olsun" ifadelerini kullandı.

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdullah Öcalan için statü açığı varsa; bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır" dedi.

Bu açıklamalar gündemi hareketlendirirken DEM Parti'den de konuya dair jet hızında bir yorum geldi. DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hukuki durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşturulmasını istedi.

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İMZAMIZI ATIYORUZ"

Bakırhan, "Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi, görüşme ve iletişim imkanlarının genişletilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için zorunludur. Böylesi bir ağır süreçte muhatabın çalışma, görüşme, iletişim imkanlarından yoksun bırakılması siyaset aklıyla açıklanamaz. Sayın Bahçeli'nin 'Öcalan'ın statüsü ne olacaktır?' sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın iktidar, bu soru orta yerde hala duruyor ve hala cevabını beklemektedir. Bugün Sayın Bahçeli'nin, Grup Toplantısı'nda statü ve yasal adımlar atılması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir' sözü üzerine bizler diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan."

Tuncer Bakırhan

"BARIŞ İZLEME VE TAKİP KURULU OLSUN"

Bu sürecin zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Bakırhan, şöyle devam etti: "Yarım asırlık örgüt silahı devreden çıkardı, bu çok önemlidir. Meclis de inisiyatif aldı, bu da kıymetlidir. Şimdi gelin bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım. Adı 'barış izleme ve takip kurulu' olsun. Meclis'teki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir. Atılması gereken adımları hızlandırır. Ortak aklı işletip sürecin kazasız ve güven içinde ilerlemesine katkı sunabilir. Bu kurul akademi ve sivil toplum ile istişarede bulunabilir. Bu kurum süreçle ilgili atılması gereken adımları siyasi liderler ve aktörlerle görüşüp hızlandırarak ortak akıl ve vicdanı işletebilir."

Devlet Bahçeli

