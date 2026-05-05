İstanbul’da İstinye’deki bir AVM’de bebek arabasına asılı çantayı çalan 10 yaşındaki çocuğun hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çaldığı eşyalarla kaçan çocuk takside yakalanıp emniyete götürülürken, eşyalarda ise sahibine teslim edildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde İstinye'deki bir alışveriş merkezinde yaşanan hırsızlık olayının perde arkasından ortaya çıkanlar hayrete düşürdü. Dün saat 19.00 sıralarında çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçiren Melike A. bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Yaşının 9 katı vukuat! 10 yaşında 92 suç kaydı var! İstinye'deki AVM hırsızlığının altından çocuk çıktı

TELEFON VE CÜZDANI ÇALDI

Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen kadın durumu polise bildirdi.

TAKSİDE YAKALANDI

Yapılan incelemelerde bebek arabasına asılı çantanın bir çocuk tarafından alındığı, çocuğun taksiye binerek alışveriş merkezinden uzaklaştığı tespit edildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

92 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çaldığı eşyalarla yakalanan, 10 yaşında olduğu öğrenilen D.T.’nin suç kaydı ise ‘Pes’ dedirtti. D.T.'nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Eşyalar sahibine geri verilirken, 10 yaşındaki D.T., Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

