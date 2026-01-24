Bursa’da 107 suç kaydı bulunan kadın hırsız D.A., İstanbul Başakşehir’de baza altına saklanırken polis operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çelik kapıları kart veya sert plastik malzeme kullanarak açmak suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucu olayların failinin 107 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi.

EVDE BAZA ALTINDA BULUNDU

Şüphelinin İstanbul’un Başakşehir ilçesinde saklandığı tespit edilince, Bursa polisi Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle müşterek bir operasyon düzenledi. Operasyonda D.A., saklandığı evde baza altına gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan kadın şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

