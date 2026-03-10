ABD istihbaratı, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kritik rotalara mayın döşemek için küçük gemilerle faaliyete başladığını ileri sürdü. Arakçi ise haberlerin yalan olduğunu söyledi ve "ABD yetkilileri piyasaları manipüle etmek için sahte haberler yayınlıyor. Bu, Amerikalılara dayattıkları enflasyonist tsunamiden onları koruyamayacak" dedi.

Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Washington merkezli istihbarat birimleri Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğe dikkat çeken yeni bir iddia ortaya attı.

CBS News'in yer verdiği haberde ABD’li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, İran’ın her biri 2 ila 3 deniz mayını taşıma kapasitesine sahip küçük gemilerle stratejik geçiş noktalarında faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

TAHMİNİ STOK VERİLERİ GÜNDEMDE

İran’ın deniz mayını stoğuna dair resmi bir veri bulunmazken, uluslararası savunma analizlerinde Tahran yönetiminin elinde önemli bir envanter olduğu tahmin ediliyor. Askeri uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda; İran’ın elinde yerli üretimin yanı sıra Çin ve Rus menşeli yaklaşık 2 bin ile 6 bin arasında deniz mayını bulunabileceği iddia ediliyor.

ABD'nin "Hürmüz'e mayın döşüyorlar" iddiasına İran'dan cevap: Petrol krizine hazır olun

STRATEJİK GEÇİŞ GÜZERGAHINDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Küresel petrol sevkiyatının en önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na dair bu iddialar, bölgedeki enerji güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ARAKÇİ: ABD PİYASALARI MANİPÜLE EDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise haberleri yalanladı ve şunları söyledi:

"ABD yetkilileri piyasaları manipüle etmek için sahte haberler yayınlıyor. Bu, Amerikalılara dayattıkları enflasyonist tsunamiden onları koruyamayacak.

Piyasalar tarihin en büyük açığıyla karşı karşıya: Arap petrol ambargosundan, İran İslam Devrimi'nden ve Kuveyt işgalinden toplamından daha büyük"

DÜNYA EKONOMİSİNİN "ŞAH DAMARI"

Hürmüz Boğazı, sadece bölgesel bir geçiş noktası değil, küresel ekonomik sistemin merkezi konumunda bulunuyor.

İşte rakamlarla boğazın dünya ekonomisi üzerindeki etkisi:

PETROL SEVKİYATI: Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %30’u (günlük 20 milyon varilden fazla) bu boğazdan geçiyor.

DOĞAL GAZ (LNG) ROTASI: Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık %20’si Hürmüz üzerinden yapılıyor. Özellikle Katar’ın enerji ihracatı tamamen bu hatta bağımlı durumda.

ENERJİ FİYATLARI: Uzmanlar, boğazın kapanması veya güvenliğinin ciddi sarsılması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 150 dolar seviyelerine çıkabileceği konusunda uyarıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ VE ENFLASYON: Boğazdaki bir aksama, özellikle Çin, Japonya ve Hindistan gibi enerji ithalatçısı Asya devlerinde üretimi yavaşlatarak küresel çapta yeni bir enflasyon dalgasını tetikleme potansiyeli taşıyor.

