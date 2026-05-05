Faiz hassasiyeti olan yatırımcıların tercih ettiği finansal araçlar arasında yer alan sukuk, diğer adıyla kira sertifikası için birçok soru sıklıkla gündeme geliyor. ''Sukuk (Kira sertifikası) fonu nereden almayalım, nelere dikkat etmeliyim?'' soruları öne çıkarken yatırımcılar faiz içermeyen seçenekleri de araştırmaya devam ediyor.

Sukuk (Kira Sertifikası) belirli bir varlığa dayalı olarak ihraç edilen ve yatırımcısına bu varlıktan elde edilen gelir üzerinden kazanç sağlayan bir sermaye piyasası ürünüdür. Geleneksel tahvillerden farklı olarak faiz içermez. Bunun yerine kiralama veya benzeri ticari faaliyetlerden elde edilen getiriler yatırımcılara payları oranında dağıtılır.

SUKUK NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Kira sertifikalarında temel yapıo gerçek bir varlık veya proje üzerinden gelir elde edilmesine dayanır. Yatırımcılar bu varlık üzerinde pay sahibi olur ve belirli dönemlerde kira benzeri ödemeler alır.

Getiri sabit olabileceği gibi piyasa koşullarına bağlı olarak değişken de olabilir. Sukukta yatırımcı doğrudan bir borç ilişkisine değil, varlığa dayalı bir gelir modeline dahil olur.

SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) FONU NEREDEN ALMALIYIM?

Faizsiz yatırım araçları arasında yer alan sukuk fonlarına yönelen yatırımcılar için en kritik başlıklardan biri tercih edilecek kurumun güvenilirliğidir. Lisanslı olmayan ya da denetim mekanizmaları şeffaf şekilde işlemeyen finansal yapılardan uzak durulması gerekir.

Bilhassa uluslararası standartlara uygunluk göstermeyen, bağımsız denetim süreçlerinden geçmeyen ve yatırımcıya yeterli bilgilendirme yapmayan platformlar risk barındırır.

Yatırımcıların sukuk alacakları finansal kuruluşun “İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu” AAOIFI tarafından onaylanmış bir hizmet sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri önemlidir.



SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Kira sertifikasına yatırım yaparken ürünün yapısı ve getiri modeli detaylı şekilde analiz edilmelidir. Öncelikle yatırımın sabit mi yoksa değişken getirili mi olduğu net şekilde anlaşılmalı, vade süresi ile yatırımcının beklentileri uyumlu olmalıdır.

Ayrıca ihraç edilen sertifikanın dayandığı varlık yapısı ve gelir modeli incelenmeli, sürdürülebilir bir nakit akışı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilmelidir.

Yatırım kararında bir diğer önemli unsur ise ihraççı kurumun finansal gücü ve geçmiş perfortmansıdır. Bunun yanında talep toplama tarihleri, yatırım koşulları ve ikinci el piyasadaki fiyat hareketleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için, sukukun borsada işlem görüp görmediği ve gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilir olup olmadığı da belirleyici faktörler arasındadır.

