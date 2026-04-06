Türkiye’de faizsiz finans sistemine ilgi artarken, yatırımcılar helal yatırım araçları ve İslami yatırım fonu seçeneklerine yöneliyor. Bu kapsamda öne çıkan kira sertifikaları (sukuk), bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Türkiye Finans, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım üzerinden kira sertifikası almak mümkün. Peki, kira sertifikası nedir ve nasıl alınır?

Helal yatırım araçları ve İslami yatırım fonuna yönelen vatandaşların öncelikli yatırım tercihlerinden biri olan kira sertifikası (sukuk), varlık kiralama şirketleri aracılığıyla ihraç edilen ve her türlü varlık, hak, yatırım ya da faaliyetin finansmanında kullanılan faizsiz sermaye piyasası araçları arasında yer alıyor. Katılım bankacılığı prensiplerine uygun şekilde yapılandırılan bu yatırım aracı, yatırımcılara dayanak varlık veya projelerden elde edilen gelirler üzerinden pay alma imkânı sunuyor.

Kira Sertifikası (Sukuk) nedir, nasıl alınır? Türkiye Finans, Emlak Katılım, Ziraat - Vakıf Katılım kira sertifikası alımı

KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) ÖZELLİKLERİ

Temelinde mutlaka bir varlık ve/veya hak vardır.

Sabit ya da değişken getirili olabilir.

İkincil piyasada işlem görmektedir. Bankamızın ihraç ettiği kira sertifikalarına sahip olan yatırımcılar bu kıymetlerin bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce piyasa şartları dâhilinde bankamıza geri satabilir.



TÜRKİYE FİNANS ÜZERİNDEN KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Kira Sertifikaları, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara halka arz edilerek satılabilir ya da ikinci el piyasadan alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Türkiye Finans aracılığı ile kira sertifikası almak için yatırım hesabına sahip olmanız gerekir.

Kira sertifikası alım satım işlemlerinizi iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında gerçekleştirebilirsiniz.

EMLAK KATILIM ÜZERİNDEN KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Emlak Katılım nezdinde açtıracağınız yatırım hesabı üzerinden Kira Sertifikası alım satım işlemlerinizi, şubelerimiz ve İnternet Şube aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.



ZİRAAT KATILIM ÜZERİNDEN KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Ziraat Katılım kira sertifikası (sukuk) almak için Ziraat Katılım şubelerine gidebilir, Katılım Mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden yatırım hesabı açarak işlem yapabilirsiniz. Borsa İstanbul'da işlem gören ihraçlar için "Yatırım" menüsünden, Ziraat Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonları için ise "Fon Alım" bölümünden faizsiz, kâra katılım esaslı alım yapılabilir.

VAKIF KATILIM ÜZERİNDEN KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Yatırımcılar Vakıf Katılım kira sertifikası ihraçlarınaa, duyurulan talep toplama tarihlerinde Şubeler, İnternet Şubeleri ve Mobil Şubeler üzerinden katılabilir.

KİRA SERTİFİKASI AVANTAJLARI

Kira Sertifikaları yatırımcılar için sabit veya bazı kira sertifikası türleri için değişken kira gelirlerine dayalı kupon getirisi sunar.

Kira sertifikaları ikinci el piyasada likidite imkânına sahiptir. Yatırımcılar sahip oldukları kira sertifikalarının bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce nakde çevirebilirler.

Kira sertifikaları ile ilgili detaylı bilgiler, kira sertifikalarının güncel oranları ve kira sertifikası getirisi hesaplama için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

