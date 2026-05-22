Kimya, ileri malzemeler, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, 2025’te tamamladığı 481 milyon dolarlık ‘yerlileşme’ yatırımlarının etkisiyle büyümesini sürdürecek.

ÖNDER ÇELİK - Dolar bazında yüzde 9 büyüme hedefleyen grup, konsolide olarak bu yıl 3,7 milyar dolar ciroya ulaşmayı ve ihracatta 760 milyon doları aşmayı hedefliyor.

Bu yıl 324 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirten Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, yatırımlarını ithalat ikamesi, ihracat gücünün desteklenmesi, verimlilik ve dikey entegrasyon hedefleriyle şekillendirdiklerini belirterek “Akkim Kimya’nın epoksi reçine yatırımıyla, stratejik bir üründe yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yıllık 150–200 milyon dolar düzeyinde ithalat ikamesine katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

Yurt dışında yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Durusoy “Tunus’ta havacılık sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinin de olduğu yatırımlar bulunuyor. Bu yoğunlaşma Aksa İleri Kompozit şirketimize avantaj oluşturabilir. Yatırım için fizibilite ve yer araştırma çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. Durusoy’un verdiği bilgiye göre bu yıl başlanacak Sahrayıcedit konut projesinin büyüklüğü 500 milyon dolar olacak. Durusoy, SEDAŞ’ın halka arzı için de SPK’ya başvurduklarını sözlerine ekledi.

KURU ARTIRMAK KISIR DÖNGÜ

Sanayici ve ihracatçıların sıklıkla dile getirdiği düşük kur yüksek enflasyon sebebiyle artan maliyet eleştirilerine ilişkin görüşünü ifade eden Durusoy, enflasyonu düşünmenin hepsinden önemli olduğunu söyledi ve ekledi: Artık Türkiye ucuz işçi ülkesi değil. Yapacağımız yatırımları ona göre yapmamız lazım. Kuru diyelim ki artırdılar. O kur 2 ay sonra enflasyona yansıyacak bu sefer enflasyon yükselecek yine maliyetler yüksek kalacak. O bir kısır döngü.

