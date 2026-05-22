Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim enerji güvenliğini tartışmaya açarken, NATO’nun lojistik planlarında Türkiye merkezli kara boru hattı modeli öne çıkıyor. MSB’nin önerdiği proje, askerî yakıt tedarikini kesintisiz kılmayı ve kriz senaryolarında İttifak’ın dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

YEŞİM ERASLAN- Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim, küresel enerji güvenliğini yeniden kırılgan hâle getirirken NATO’nun lojistik planlarında Türkiye merkezli yeni bir dönem ihtimali güçleniyor.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından gündeme getirilen ve NATO ortak fonlarıyla desteklenmesi değerlendirilen ‘ürün boru hattı’ projesi, İttifak’ın özellikle doğu kanadındaki askerî unsurların yakıt tedarik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Deniz taşımacılığına bağımlılığı azaltarak alternatif bir kara lojistik ağı oluşturmayı amaçlayan proje, kriz ve savaş senaryolarında enerji akışının kesintisiz sürdürülebilmesi açısından stratejik bir güvenlik hamlesi olarak öne çıkıyor.

AKTÜRK: ÇEŞİTLİLİK, RİSKİ AZALTIR

MSB’nin projesini gazetemize değerlendiren Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, girişimi yalnızca bir enerji koridoru değil, doğrudan NATO’nun askerî lojistik güvenlik mimarisinin parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle Hürmüz gibi dar boğazlarda yaşanabilecek krizlerin, askerî üslerin yakıt tedarik zincirini doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Aktürk “Kara tabanlı alternatif hatlar bu kırılganlığı azaltacaktır. Henüz resmî güzergâh açıklanmasa da en güçlü ihtimaller arasında, altyapısıyla öne çıkan Ege hattı bulunuyor. Türkiye, böyle bir senaryoda NATO’nun askerî yakıt dağıtım merkezlerinden biri haline gelebilir” ifadelerini kullandı.

Enerji güvenliğinde Türkiye etkisi: NATO’nun yeni hattı Türkiye’nin stratejik ağırlığını artırır

“Asıl mesele güzergâh değil, sistemin sürekliliği” diyen Aktürk “Ceyhan enerji merkezi olma yolunda stratejik avantaj taşıyor. Türkiye’nin Ceyhan’ı Rotterdam (lojistik ve petrokimya merkezine dönüştürme) yapma isteği var. Kırıkkale’den Ceyhan’a uzanabilecek hat mantıklı bir senaryo olarak öne çıkar. Elbette ki bu proje Türkiye’nin stratejik ağırlığını artırabilir” dedi.

