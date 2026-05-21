İran tarafından kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim bölgesine dair fotoğraf paylaşarak, "PGSA ile koordinasyon sağlanması ve bu kurumdan izin alınması gerekmektedir" dedi. Öte yandan, İranlı yetkili, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın yarın ABD'den yeni bir mesaj getireceğini ifade etti.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı.

İran haritayı paylaştı! Hürmüz Boğazı’nda sınırlar çizildi

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs’ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.

TAHRAN YARIN YENİ MESAJ ALACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini belirtti.

İran basınına göre Maliki, İran ile ABD arasında devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, konuya dair "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj iletecek." ifadelerini kullandı.

