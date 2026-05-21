Yeşil sahada 12 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen Fenerbahçe’nin Fenerium ile yüzü güldü. Kasım ayındaki Galatasaray derbisinde 143 milyon TL’yi aşan rekor satışa imza atan sarı lacivertliler dijital kanallarda satış gelirini ikiye katlarken, toplamda 1 milyar 140 milyon TL’lik rekor gelire ulaştı.

ÖMER TEMÜR - Fenerbahçe, Türk futbolunun zirvesindeki şampiyonluk çizgisine tam 12 yıldır hasret kalmasına rağmen, taraftarının takım aşkı kulübün kasasını doldurmaya devam ediyor. Yeşil sahadaki şampiyonluk özlemi bir türlü dindirilememiş olsa da lisanslı ürün satışlarından gelen tarihî başarılar yönetim kurulunun yüzünü güldürüyor. Sadettin Saran yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte Fenerium’da hayata geçirilen anlık pazarlama stratejileri ve taraftarın desteği sarı lacivertli kulübü perakende alanında adeta zirveye taşıdı.

Bu stratejinin en büyük meyvesi ise kasım ayında Kadıköy’de oynanan Galatasaray derbisinde alındı. Başkanın çağrısıyla harekete geçen sarı lacivertli taraftarlar, sadece beş günlük bir sürede mağazalara ve dijital kanallara akın etti. e-Ticaret siparişleri ve fiziki mağaza satışları birleştiğinde tam 143 milyon 762 bin liralık devasa bir hacme ulaşılarak bütün zamanların derbi satış rekoru kırıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maça özel geliştirilen yağmurluk kampanyası ve sezon boyunca uygulanan 46 farklı anlık kampanya, Fenerium tarihinin en başarılı pazarlama öyküsünü yazdı.

E-TİCARET’TE İKİ KAT BÜYÜME

Asıl çarpıcı dönüşüm ise dijital dünyada yaşandı. Dijitalleşme hamleleriyle birlikte Fenerium e-Ticaret sitesinin trafiği 5 milyon 265 bin 554 kişi arttı. Bu yoğun ilgi internet üzerindeki satış adetlerini yüzde 41 artışla 405 bin 435’e taşırker, e-Ticaret cirosu yüzde 101 artışla 478 milyon liraya yükseldi. Fenerium’dan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Öncel dokuz aylık dönemde önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi. Son iki sezonun karşılaştırmalı verileri incelendiğinde bu dönemde toplam ürün satışımızda 353 bin 327’lik bir adet artışı görülüyor. Toplam ciroda da 1 milyar 140 milyon TL’lik bir artış gerçekleştirdik” dedi.

Fenerium Genel Müdürü İrfan Bahadır Baştüzel de “Türkiye’nin 30 ilinde 72 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. Kulübün lisanslı gücünü her yıl yaklaşık 1.700 özgün ürün tasarlıyor; lisanslı iş birlikleriyle beraber bu sayı 3 bin 500’e ulaşıyor. Fenerium koleksiyonunun yüzde 78’ini özel üretimler, yüzde 22’sini ise resmî forma ve antrenman ürünleri oluşturuyor. Gelir dengesinde ise aslan payı resmî ürünlerin; toplam cironun yüzde 57’si forma ve antrenman ekipmanlarından, yüzde 43’ü ise Fenerium koleksiyonundan elde ediliyor” diye konuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu ise önceliklerinin yalnızca satış büyütmek değil, daha hızlı reaksiyon veren, veriyi daha doğru kullanan ve daha operasyonel, daha verimli çalışan bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

EN FAZLA ÜRÜNÜ SATILAN OYUNCU MARCO ASENSİO

Sinan Öncel’in verdiği bilgilere göre bu yıl Fenerium’daki satışlarda ürünleri en fazla satılan oyuncu Marco Asensio olurken onu Kante takip etti. En çok satılan ürünler ise blender ve Fenerbahçe marşı çalan kahve makinesi oldu.

DEV MAĞAZA GELİYOR

Mağazacılıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Demir, depo yatırımının yanı sıra Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda hayata geçirilmesi planlanan 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki Fenerium amiral gemisi mağazasının hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Demir, “Bu dev proje, kulübün geleceğine yön vermek üzere seçilecek yeni yönetime devredilecek. Yönetimde bulunulan yaklaşık sekiz aylık süreçte boş durulmadı; Gebze ve Erzurum mağazalarının resmî açılışları gerçekleştirilirken, iki yeni mağaza projesi için de resmî kontratlar imzalandı” dedi.

