Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu ve yorumcu İbrahim Kutluay, EuroLeague play-off serisinde Valencia Basket'e 3-2 kaybederek evindeki Final Four'a katılamayacak olan Panathinaikos'un Amerikalı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis'in açıklamalarını eleştirdi.

Yunan ekibi Panathinaikos'ta 2002 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'un, son büyük transferi Nigel Hayes-Davis'in performansını değerlendirdi.

"SOKAĞA ÇIK DA GÖREYİM"

Socrates Dergi'nin YouTube kanalında konuşan Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun eski forveti Nigel'ın, "Yetişkin insanlar, çocuk oyunu yüzünden aklını kaybediyor. Şu uygulamalarda bana annemin verdiği isim dışında her şeyi söyleyen insanlar, söylediklerine biraz dikkat etmeli." şeklindeki sözlerini, "Çocuk oyunundan 5 milyon avro kazanıyorsun. Hangi çocuk oyunu bu! Kaybetmişsin; kafanı önüne eğ, sus, özür dile, mahcubiyetini yaşa!.. Bu nasıl bir açıklama! Bir de kalkmışsın, play-off öncesi gezilere çıkmışsın. Gidersin... Sahada oynayıp herkesin ağzını kapatıyorsan, ne istiyorsan yap. 'Ben umursamıyorum' şeklinde açıklamalar... Panathinaikosluların umursayıp umursamadığını sokağa çık da göreyim. Atina'da çık da göreyim! İnsanlar umursuyor mu, umursamıyor mu? Öyle kolay değil, o işler!" sözleriyle eleştirdi.

Nigel Hayes-Davis

"EN AZ OLİMPİAKOS KADAR KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇ"

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four yarı finalindeki Olimpiakos eşleşmesini ve OAKA'da (Atina Olimpiyat Spor Kompleksi) düzenlenecek olan organizasyona katılamayacak olan Panathinaikos'taki hayal kırıklığını yorumlayan Kutluay, "Çok zor bir eşleşme. Kimilerine göre erken final. Panathinaikos'un olmadığı bir Final Four'da ki olsaydı, şampiyonluğun en büyük favorisi olurdu. Kendi evinde, oyuncular Final Four olunca biraz daha kendine gelebilirdi belki... Ancak Panathinaikos'un olmadığı bir denklemde, Olimpiakos'un o kupayı kaldırma motivasyonu, her takımdan fazla. Bunun için yaşıyorlar. OAKA'da kazanmak, şampiyonluktan daha fazlasını ifade ediyor. Birkaç şampiyonluğa bedel, bu sebeple onlar için ayrı bir motivasyon. Ama bizim de en az Olimpiakos kadar kazanabileceğimiz bir eşleşme. Final Four'un ilk maçları, her zaman birçok psikolojik faktöre gebe. Bu psikolojik faktörlerden en az etkilenebilecek takımlar zaten şampiyon oluyorlar." diye konuştu.

