İran, ABD ile mesaj trafiğinin Pakistan aracılığıyla sürdüğünü açıklarken resti çekti. Sözcü Bekayi, tehditlerin işe yaramayacağını belirtip ABD’yi "deniz korsanlığıyla" suçladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "Baskıyla bizi teslim almak bir hayal, diplomasi savaştan daha akıllıca" dedi. İran basını ise ABD’nin, yeni bir teklifi İran’a ilettiğini aktardı.

İran ile ABD arasındaki gerilim kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi ve karşılıklı sert açıklamalarla tırmanıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen son açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik mesaj trafiğinin sürdüğünü ancak Tahran’ın baskılara boyun eğmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Tahran'dan Washington'a hem eleştiri hem çağrı: Tehditle teslime zorlamak hayal...

"İRAN CİDDİYET VE İYİ NİYETLE MASADA"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtti.

Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etti.

Bekayi ayrıca, İran’a yönelik "tehdit ve ültimatomların" etkisiz olduğunu ve asla işe yaramayacağını söyledi.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ MESAJI

Tahran'ın ulusal çıkarlarını korumaya ve meşru haklarını savunmaya çalıştığını belirten Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini küresel enerji piyasalarını bozmakla suçlayarak, uluslararası topluma ABD’ye baskı uygulayarak "deniz korsanlığını" sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı’na değinen Bekayi, İran'ın bu boğaz üzerindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde "güvenli deniz taşımacılığı için protokoller geliştirmeye hazır" olduğunu belirtti.

"İRAN'I BASKIYLA TESLİME ZORLAMAK HAYAL"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD’nin İran’a yönelik devam eden ekonomik ve askeri baskısına ilişkin açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, "İran, taahhütlerini her zaman yerine getirmiş ve savaşı önlemek için her yolu denemiştir, bizim tarafımızdan tüm yollar hala açıktır. İran’ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir" dedi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF

Öte yandan İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran’ın 3 gün önce 14 maddelik teklifini göndermesinin ardından ABD’nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yeni bir teklifi İran’a ilettiğini aktardı.

İran’ın son teklifi incelediği ve cevap vermediği belirtilen haberde, Pakistanlı arabulucunun tekliflerdeki farklılıkları gidermek amacıyla Tahran’da bulunduğu ifade edilerek, henüz hiçbir konunun kesinleşmediği vurgulandı.

