Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran ile ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! Barışın tesisi için net mesaj

ATEŞKES VE BARIŞA TAM DESTEK

SURİYE İÇİN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

GÖZLER ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNDE

Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.

ABD'DEKİ CAMİ SALDIRISI İÇİN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

