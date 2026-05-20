ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin ekran macerasıyla ilgili yeni gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin final iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler Kuruluş Orhan final tarihi, kaçıncı bölümde biteceği ve yeni sezon planlamasına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Bozdağ Film imzası taşıyan Kuruluş Orhan dizisi için sezon sonuna yaklaşılırken final iddiaları yeniden gündeme geldi. Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dönem dizisinin geleceğine ilişkin kulis bilgileri konuşulurken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Dizinin 24. bölümü bu akşam ekranlara gelirken, final sürecine dair gelişmeler de izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV’nin çarşamba akşamları yayınlanan dönem dizisi Kuruluş Orhan için final kararı alındığı iddiaları son günlerde yeniden gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 26. bölümde ekran macerasını tamamlaması planlanıyor. Ancak yapım şirketi ya da kanal tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

Dizinin mevcut yayın takvimine göre haziran ayının ilk haftalarında final yapabileceği konuşuluyor. Bu akşam yayınlanacak 24. bölümün ardından hikayenin nasıl ilerleyeceği ve final sürecinin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada özellikle yeni sezon ihtimaline dair çok sayıda yorum yapılmaya devam ediyor.

KURULUŞ ORHAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin neden final yapacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre yapım şirketinin yeni projelere ağırlık vermesi ve ikinci sezon planlamasının iptal edilmesi bu kararın alınmasında etkili oldu.

Öte yandan Bozdağ Film’in yeni yayın dönemi için farklı projeler üzerinde çalıştığı da gündeme geldi. Özellikle “Aşk ve Taht” adlı yeni dizinin hazırlıklarının sürdüğü yönündeki haberler, Kuruluş Orhan’ın final iddialarını güçlendirdi. İzleyiciler ise dizinin beklenenden erken bitebileceği yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

