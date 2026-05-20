Fenerbahçe Beko, Final Four için Atina'da
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, Yunanistan'a geldi.
Kulüp başkanı Sadettin Saran ile taraftarların uğurladığı sarı-lacivertli takım, başkent Atina'ya ulaştı.
Fenerbahçe kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele vardı.
Sarı-lacivertliler, 22 Mayıs Cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.
Son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra Olympiakos ve İspanya ekipleri Real Madrid ile Valencia Basket'in yer aldığı Dörtlü Final'in basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Onassis Foundation'da düzenlenecek toplantıya Fenerbahçe'den başantrenör Sarunas Jasikevicius ile Fransız oyuncu Nando de Colo katılacak. Toplantı, saat 12.00'de başlayacak.
