UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda, nerede izlenir araştırılıyor. Futbol heyecanı İstanbul’da zirveye çıkarken Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak dev mücadelenin yayın bilgileri takip ediliyor. İşte, şifresiz yayın bilgileri...

2025-2026 UEFA Avrupa Ligi sezonunda kupa sahibini buluyor. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Tarihlerindeki ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak isteyen iki takımın final mücadelesi öncesinde şifresiz izleme seçenekleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi finali yayın bilgileri...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi finali Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Freiburg-Aston Villa finalini televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 canlı yayınıyla izleyebilecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan final mücadelesi, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Aston Villa’nın 44 yıl sonra Avrupa finaline çıkması ve Freiburg’un tarihinde ilk kez final oynaması karşılaşmaya olan ilgiyi artırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE İZLENİR?

Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finali TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden platforma giriş yapan kullanıcılar maçı canlı takip edebilecek.

UEFA Avrupa ligi finali aynı zamanda İstanbul’daki dev organizasyon nedeniyle sosyal medyada da en çok konuşulan spor etkinlikleri arasında yer aldı.

FREİBURG-ASTON VİLLA İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins.

