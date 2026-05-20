CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

2023 YILINDAKİ SÖZLERİNE DAVA AÇILMIŞTI

Mahkeme, Özel'in Erdoğan'a 300 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada da "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir" ifadeleri yer aldı.

'SOKAK' TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Özel'in partisinin 5 Temmuz’daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında; "Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" ifadelerini kullanmıştı.

