Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe uyarıları yaptığı İstanbul’da sağanak yağış başladı. Valilik 6 için ekstra uyarı yaparken, yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı. Araçlar zar zor ilerlerken, sağanak yağışın 3 saat gök gürültülü sağanak, 30 dakika kısa süreli yağışlar şeklinde süreceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı sağanak uyarısının ardından AKOM ve İstanbul Valiliği’nden de uyarılar peş peşe sıralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağını açıklamıştı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BAŞLADI

AKOM uyarısının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Bazı ilçelerde yollar göle dönerken, kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TRAFİK YÜZDE 80’İ AŞTI

Sağanak yağış öğle saatlerinden sonra etkisini artırdı. Saat 15.20 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar dur kalk şeklinde ilerledi.

VALİLİKTEN 3 SAATLİK UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yağışların etkisini artırarak üç saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, yağışların 20, 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceği belirtildi.

6 İLÇEYE UYARI

Valilik tarafından uyarı yapılan ilçeler:

İlçe Sarıyer Kağıthane Beşiktaş Şişli Beyoğlu Fatih

‘TEDBİRLİ OLUN’

Kent geneli için “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar “gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ’DEN ÜLKE GENELİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor. MGM, Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuna kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısına çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı

YOLLARA ‘MAÇ’ DÜZENLEMESİ

Öte yandan İstanbul'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Alman Freiburg ve İngiliz Aston Villa takımları arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de kapatılacak yollar maç sonuna kadar araç geçişine açılmayacak.

