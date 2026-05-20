Samsun’da yasa dışı bahis üzerinden 360 milyon TL’lik para trafiği tespit edilen 13 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis operasyonları tüm hızıyla devam ederken operasyonların son adresi Samsun oldu. Samsun merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonda yaklaşık 360 milyon TL'lik para trafiği ifşa oldu.

YASA DIŞI BAHİS TRAFİĞİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin "yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik bir operasyon düzenledi.

MASAK RAPORLARI ELE VERDİ

MASAK raporu doğrultusunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il ile bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirilirken, soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

