Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame tamamlandı! 11 kez cinsel saldırıdan cezalandırılması talep edildi
Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlarından cezalandırılması talep edildi.
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
- Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame gönderildi.
- Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
- Ayrıca 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)' suçundan da cezalandırılması istendi.
- 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da cezalandırılması talep edildi.
- 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçundan da cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.
BİRÇOK SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Açıklamada, "Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
