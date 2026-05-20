İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame tamamlandı! 11 kez cinsel saldırıdan cezalandırılması talep edildi

BİRÇOK SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Açıklamada, "Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

