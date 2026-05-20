İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izledikleri gerekçesiyle Hull City ile oynayacakları play-off finalinden ihraç edilme kararına itiraz etti.

İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun dün Southampton Kulübünü Championship play-off'larından ihraç etme ve 2026-27 sezonu için 4 puan silme cezası uygulama yönündeki kararına itiraz etmiş bulunmaktayız." denildi.

Soruşturma ve disiplin sürecinde tam işbirliği sağladıklarını belirten Parsons, "Bir ceza verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Kabul edemeyeceğimiz şey ise işlenen suçla hiçbir orantısı bulunmayan bir cezadır. Leeds United benzer bir ihlal nedeniyle 200.000 sterlin para cezasına çarptırılmışken, Southampton, değeri 200 milyon sterlinden fazla olan ve personelimiz, oyuncularımız ile taraftarlarımız için çok büyük anlam ifade eden bir maçta mücadele etme fırsatından mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Lig yönetiminden maç saatiyle ilgili yapılan açıklamada, Hull City ile Middlesbrough arasında oynanması planlanan final karşılamasının 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağı kaydedildi.

İtiraz süreci sonunda finalin Hull City ile Southampton arasında oynanması durumunda ise mücadelenin başlama saati 16.30 olacak.

