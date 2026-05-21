Brezilya'nın Mato Grosso eyaletine bağlı Cuiaba kentinde 17 Mayıs gecesi köpeğiyle birlikte kaldırımda huzurlu bir yürüyüşe çıkan 21 yaşındaki genç kadının, üzerine bastığı beton rögar kapağının aniden kırılması sonucu metrelerce derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştüğü korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Beklenmedik bir şekilde adeta yerin dibine çekilerek ölümden dönen ve olaya şahit olan çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde düştüğü karanlık çukurdan güçlükle çıkarılan talihsiz kadının, yaşadığı bu feci kaza sonucunda üç dişinin kırıldığı, ayak bileği başta olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiği öğrenildi.

