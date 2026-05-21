CHP İstanbul İl Başkanı değişti! Gürsel Tekin'in yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi
Mahkemenin mutlak butlan kararı ile birlikte Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Tekin'in yerine CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un görevlendirilmesine hükmedildi.
CHP'ye yönelik mahkemeden çıkan mutlak butlan kararının ardından İstanbul yönetiminde de değişikliğe gidildi.
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla son verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevine son veren ve Kemal Kılıçdaroğlu’na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un görevlendirilmesine hükmetti.
