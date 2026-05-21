BIST 100 endeksinde gün içinde yaşanan düşüş sonrası yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Endekste kayıpların yüzde 6 seviyesini aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı. Peki, Borsa devre mi kesti? İşte, Borsa İstanbul'un açıklaması...

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde yaşanan dalgalanma sonrası işlemler geçici olarak durduruldu. BIST 100 endeksindeki kayıpların kritik seviyeyi aşmasıyla birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, yatırımcılar “Borsa devre mi kesti?” sorusuna cevap aramaya başladı.

BORSA DEVRE Mİ KESTİ?

Borsa İstanbul’da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü yaşanan sert düşüş sonrası pay piyasasında devre kesici uygulaması devreye girdi. Gün içerisinde satış baskısının artmasıyla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti. Bunun ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi otomatik olarak çalıştı ve işlemler geçici süreyle durduruldu.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

