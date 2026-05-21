7 Büyükşehirde reel getiri! İşte enflasyona galip gelen iller…
Konut yatırımcıları için dikkat çeken fiyatlamalar gerçekleşiyor. Nisanda enflasyonda yaşanan %4,18’lik yükselişe karşılık, konut fiyatları %1,8 arttı. Konutta yıllık reel kayıp %-4,3’e yükseldi. Son 1 yıllık dönemde sadece büyükşehirler dikkate alındığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Sadece 7 büyükşehir, nisanda enflasyona karşı galip geldi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de enflasyonun nisan ayında %32,37’ye yükselmesinin ardından reel getirilerde de dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık bazda %1,8 yükseldi. Yıllık bazda ise %26,6 artış kaydedildi. Rakamlar, konut fiyatlarında yıllık reel düşüşün %-4,3 gerilediğini gösterdi. İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
İLLER BAZINDA GETİRİLER
Endeksa tarafından ölçülen Nisan 2026 verilerine göre; son 1 yıllık dönemde sadece büyükşehirler dikkate alındığında, ortalama metrekare fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle sıralandı:
-Antalya: 52.631 ₺/m2 (%39,05)
-Muğla: 66.643 ₺/m2 (%38,07)
-İstanbul: 61.658 ₺/m2 (%37,09)
-Ankara: 36.522 ₺/m2 (%36,57)
-Denizli: 37.450 ₺/m2 (%34,04)
-Kocaeli: 39.165 ₺/m2 (%32,61)
-Adana: 30.963 ₺/m2 (%32,42)
YILLIK TÜFE (Nisan 2026): %32,37
-Trabzon: 32.417 ₺/m2 (%31,87)
-Samsun: 34.590 ₺/m2 (%30,14)
-Kayseri: 21.784 ₺/m2 (%29,87)
-Van: 30.047 ₺/m2 (%29,82)
-Erzurum: 23.555 ₺/m2 (%29,42)
-İzmir: 47.813 ₺/m2 (%29,30)
-Mardin: 22.047 ₺/m2 (%27,86)
-Bursa: 34.031 ₺/m2 (%27,68)
-Manisa: 35.926 ₺/m2 (%27,59)
-Mersin: 33.845 ₺/m2 (%27,48)
-Sakarya: 33.791 ₺/m2 (%26,55)
-Diyarbakır: 31.850 ₺/m2 (%26,48)
-Konya: 28.172 ₺/m2 (%26,16)
-Kahramanmaraş: 25.250 ₺/m2 (%25,60)
-Malatya: 20.929 ₺/m2 (%25,05)
-Eskişehir: 32.228 ₺/m2 (%24,00)
-Şanlıurfa: 22.226 ₺/m2 (%23,70)
-Gaziantep: 26.513 ₺/m2 (%22,24)
-Balıkesir: 42.885 ₺/m2 (%22,21)
-Tekirdağ: 29.435 ₺/m2 (%21,63)
-Hatay: 24.974 ₺/m2 (%18,16)
-Aydın: 44.027 ₺/m2 (%16,14)
SADECE 7 ŞEHİR ENFLASYONU YENDİ
Rakamlar, sadece 7 büyükşehirdeki primin enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. 3 büyükşehirden İstanbul ve Ankara, yıllık TÜFE’nin üzerinde yükseliş kaydederken; turizmin en önemli iki ili olan Antalya ve Muğla ise listenin başında yer aldı. Sanayi şehirleri Kocaeli, Denizli ve Adana da yıllık enflasyonun hemen üzerindeki değer artışları ile reel getiri sunan 7 il arasında yer aldı.
LİSTENİN SON SIRASINDAKİLER…
Listenin son 5 sırasında ise dikkat çeken iller yer alıyor. Son dönemde hızlı prim yapan ve Türkiye’nin en pahalı illeri arasına giren Aydın, son 1 yıllık süreçte %16,14 prim ile getiride son sırada yer aldı.
İstanbul’a yakın konumda bulunan Tekirdağ ve Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden Balıkesir de getiride son 5 arasında konumlandı.
Metrekare satış fiyatı düşük olmasına rağmen Hatay, en yavaş prim yapan illerden oldu. Güneydoğu’nun cazibe merkezlerinden Gaziantep’te de yıllık yükseliş düşük kaldı.