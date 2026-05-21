Ağrı Taşlıçay'da, kışın Iğdır'a göç edilmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalan 35 kilometrelik Balık Gölü bölge yolu ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 8 metreyi bulan kar ve çığ riskine karşı yürüttüğü zorlu çalışmalarla Tanyolu köyü ve mezralarına ulaşımı büyük oranda sağladı.

Ağrı'da, kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile 3 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, yöredeki vatandaşların kışı Iğdır'da geçirmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalıyor.

Son yılların en fazla kar yağışını alan kentte aylardır zorlu bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, doğa şartlarının kışın açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yolu bir süre önce açmaya başladı.

Zorlu doğa koşulları ve yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, evlerine dönüş hazırlığı yapan vatandaşlar için karla mücadele çalışması yapıyor.

KÖY VE MEZRALARIN YOLU AÇILDI

Yüksek rakımlı bölgede dozerle günlerdir meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bir bölümünü açarak Tanyolu köyü ile 2 mezraya ulaşımı sağladı. Ekipler, metrelerce kar kalınlığı olan ve çığ riskinin bulunduğu Adakent mezrasının girişini de ulaşıma açmak için çalışma yapacak.

