Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Ocak 2021'den itibaren takımda olan kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. İmza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'i 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, 34 yaşındaki oyuncu Ömer Ali Şahiner ile yeni sözleşme imzaladı.

Ömer Ali Şahiner - Göksel Gümüşdağ

"AİLEMİZİN KIYMETLİ PARÇALARINDAN"

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

172 MAÇ, 9 GOL

Başakşehir'de 5,5 sezon boyunca 172 maça çıkan Ömer Ali Şahiner, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

