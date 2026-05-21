Hatay’da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok noktada su baskınları, yol çökmeleri ve sel taşkınları yaşanırken vatandaşlar “Hatay’da okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

''Hatay'da okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı?'' soruları kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Hatay'da akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış gece boyunca etkisini artırdı. Antakya ilçesinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Hatayda okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı? Sağanak ve sel nedeniyle istinat duvarı çöktü

Şiddetli yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yamaçta bulunan bir ev çöktü. Olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışma başlattı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarılırken ne yazık ki 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası gözler Hatay Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Hatay'da okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı?

Hatayda okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı? Sağanak ve sel nedeniyle istinat duvarı çöktü

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay’da etkisini artıran sağanak yağış sonrası öğrenciler ve veliler gözünü okullarla ilgili yapılacak açıklamalara çevirdi. Şehir genelinde yaşanan sel, yol çökmeleri ve su baskınlarının ardından “Hatay’da okullar tatil mi?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Hatay’da eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar ise henüz açıklanmadı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da okulların tatil edildiğine dair herhangi bir duyuru paylaşılmadı.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle okullarda tatil kararı alınıp alınmayacağını sorguluyor. Yetkililerden gün içerisinde yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Hatayda okullar tatil mi, Hatay Valiliği açıklama yaptı mı? Sağanak ve sel nedeniyle istinat duvarı çöktü

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Hatay'da yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından gözler Hatay Valiliği’ne çevrildi. Fakat Hatay Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Valilik ve ilgili kurumların bölgede yaşanan sel ve altyapı sorunlarına ilişkin çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Ekiplerin su baskınlarının yaşandığı mahallelerde tahliye, temizlik ve güvenlik çalışmalarına yoğunlaştığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası