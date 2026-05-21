Hatay'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir ev heyelan nedeniyle çökerken, 1 kişi hayatını kaybetti. Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Bir istinat duvarının çökmesi sonucu ise 5 araç da zarar gördü.

EV ÇÖKTÜ Hatay'da sağanak yağış hayatı deyim yerindeyse felç etti. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yağışla birlikte meydana gelen heyelan, dağ yamacında bulunan bir müstakil evin çökmesine neden oldu. Çöken evin enkazından çıkarılan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü. Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var" ifadelerini kullandı.

KÖPRÜNÜN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

