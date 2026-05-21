Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 5,6 büyüklüğündeki Malatya depremi sonrasında depremin ana deprem olmadığını belirterek, enerjinin tam olarak boşalmadığını açıkladı. Üşümezsoy “Büyük deprem olması için fay büyük bir fay olmalı ve kırılmalı. Büyük deprem dediğimiz Pötürge'de olacak olabilir. Ama çok büyük kitlenme var. Orada belki uzun zaman sonra 6,5’lik bir deprem olabilir” diyerek uyardı.

Malatya Battalgazi’de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında uzman isimlerden uyarılar peş peşe sıralanmıştı. Bir uyarı da Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsıoy’dan geldi.

A Haber ekranlarına telefon bağlantısı ile konuk olan Şener Üşümezsoy, Malatya depremi sonrası risk devam ediyor mu? Büyük depremin habercisi mi?” gibi sorulara cevap verdi.

Şener Üşümezsoy Malatya depremi sonrası tek noktayı işaret etti: 6,5’lik deprem olabilir

“ANA DEPREM DEĞİL”

Üşümezsoy 6 Şubat depremlerinden önce de bölgedeki riske dikkat çektiklerini hatırlatarak “Kırılırsa 6,5’lik deprem potansiyeli var diye hep vurgulamıştık. Demek ki hem 2023'ten hem de 2020'de kırılmalardan stres aldı. Ana fay kırılmayınca Malatya’ya doğru giden kesimdeki küçük faylarda sürekli bu tip depremler oluyor. Ana bir deprem olsaydı, orada bir 6,5 ile o fay sitesini boşaltırdı” dedi.

Pötürge’deki tıkanma nedeniyle Battalgazi’ye giden blok içinde kırılmalar oluştuğunu belirten Üşümezsoy, kırılmaların enerji boşaltamadığına dikkat çekti.

“6,5’LİK DEPREM OLABİLİR”

Üşümezsoy bölgedeki deprem riskine ilişkin şöyle uyardı:

Büyük deprem olması için fay büyük bir fay olmalı ve kırılmalı. Buradaki büyük deprem dediğimiz kesim Pötürge'de olacak olabilir. Ama iki büyük depremden sonra bir olmadığı için çok büyük kitlenme var. Orada belki uzun zaman sonra 6,5’lik bir deprem olabilir.

Şener Üşümezsoy

“STRES BOŞALMIYOR”

Pötürge’de kitlenme nedeniyle depremlerin oluştuğunu belirten Üşümezsoy “Ana koldaki enerji akışı, stres boşalma kadar boşaltmıyor. Küçük küçük depremler yapıyor. Bunlar da 5 -6'lık depremler oluyor” dedi.

“KAF, YEDİSU FAYININ FRENLİYOR”

Yedisu Fayı hakkında da konuşan Üşümezsoy sözlerine şöyle devam etti:

Yedisu bölgesinde herkes deprem diyor. Fakat o pay çok ilginç bir kitlemler içinde. Ovacık payı güneydoğuya doğru giderken, Ovacık payın üzerindeki bölge ile güney akıyor. Hemen Erzincan doğusunda bir genişleme var. Ama Ovacık payının iç bükey kesiminde kalan yani kesimde fay kuzeye doğru gidiyor. Yedisu payı da batıya doğru gidiyor. Birbirlerini koçbaşı gibi çarpışıyorlar. Sonra Yedisu payının doğusunda Kuzey Doğu Anadolu payı diye bir fay var. 1894'ten beri orada kırılma olmadığı, bundan sonra hemen kırılacak denilen kesimde böyle bir kitlenme var. Fayın kırılması için doğuya doğru gitmesi lazım. Ama Kuzey Doğu Anadolu fayı onu frenliyor.

MALATYA 5,6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

Malatya Valiliği depremde 70'i korku ve paniğe kapılan, 15'i hafif derecede yaralanan toplamda 85 kişinin hastaneye başvurduğunu, 81 kişinin daha sonra taburcu olduğunu açıkladı.

