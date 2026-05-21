İhlas Haber Ajansı
Konferans finalinde Gilgeous-Alexander şov: Thunder seriyi eşitledi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı final serisinde Oklahoma City Thunder, evinde San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek, seriyi 1-1'e getirdi. Rakip potaya 30 sayı gönderen Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmaya damga vurdu.
NBA'de heyecan Batı Konferansı final serisiyle devam etti. Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 122-113'lik skorla devirdi.
Final serisinde ilk galibiyetini alan Thunder'da; Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, Alex Caruso 17 sayı, Chet Holmgren de 13 sayı kaydetti.
Spurs'da ise Stephon Castle 25 sayı, Devin Vassell 22 sayı kaydetti. 21 sayı, 17 ribaundla double-double yapan Victor Wembanyama'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.
